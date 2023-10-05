В Якутии впервые вручили премии 36 лучшим педагогам-наставникам

При оценке кандидатов учитывались достижения в наставнической деятельности, наличие авторских методик, использование индивидуальных программ развития, создание условий для профессионального роста

ЯКУТСК, 5 октября. /ТАСС/. Премии 36 лучшим педагогам-наставникам со всех районов и городских округов Якутии вручил глава республики Айсен Николаев в День учителя, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

"Айсен Николаев впервые вручил премии главы Республики Саха (Якутия) для лучших педагогов-наставников. Это поощрение учреждено в рамках Года педагога и наставника в России. Глава Якутии подчеркнул, что это народная премия, поскольку победителей определяли сами жители", - говорится в распространенном сообщении.

Ранее в правительстве сообщали, что при оценке кандидатов учитывают достижения в наставнической деятельности, наличие авторских методик, использование индивидуальных программ развития, создание условий для профессионального роста педагогов.

В декабре прошлого года Николаев в ходе послания к парламенту республики объявил об учреждении премии в размере 100 тыс. рублей педагогам-наставникам, достигшим высоких результатов в профессиональной деятельности. Лучшего педагога-наставника определили в каждом муниципальном районе и городском округе Якутии на основании конкурсного отбора и открытым голосованием.