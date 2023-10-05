В Кемерове до конца 2023 года построят лабораторный корпус инфекционной больницы

Министр здравоохранения региона Дмитрий Беглов уточнил ТАСС, что строительство находится на завершающей стадии

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ обеспечить строительство лабораторного корпуса инфекционной больницы в Кемерове до конца 2023 года. Об этом говорится в перечне поручений главы государства на сайте Кремля по итогам совещания с членами правительства.

"Правительству Российской Федерации принять решения, обеспечивающие завершение в 2023 году строительства лабораторного корпуса инфекционной больницы в городе Кемерово. Срок - 15 декабря 2023 года", - говорится в сообщении.

Министр здравоохранения Кузбасса Дмитрий Беглов уточнил ТАСС, что строительство лабораторного корпуса находится на завершающей стадии. "Ближе к концу года лаборатория начнет работу", - сказал Беглов.

Областная инфекционная больница в Кемерове сейчас работает в зданиях 1960-х годов постройки и нуждается в модернизации. Финансирование на эти цели предусмотрено программой социально-экономического развития Кузбасса, утвержденной в прошлом году премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным. К 2025 году планируется построить новый стационар площадью более 27,1 тыс. кв. м, станцию дезинфекции санитарных автомобилей, контрольно-пропускные пункты, кислородную станцию, дизель-генераторнаю, очистные сооружения ливневых стоков и котельную. Ожидается, что в новых помещениях будут ежегодно оказывать помощь 11 тыс. пациентам.