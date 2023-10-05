В Бурятии продолжат практику поддержки врачей, переезжающих в небольшие города

В 2021-2022 годах в городах Гусиноозерск, Закаменск, Кяхта, Бабушкин трудоустроились 23 врача, они получили по 1 млн рублей

УЛАН-УДЭ, 5 октября. /ТАСС/. Врачи, устраивающиеся работать в небольших городах Бурятии, будут получать подъемные средства в размере 1 млн рублей от региона вне зависимости от даты начала трудовой деятельности в таких населенных пунктах. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава республики Алексей Цыденов.

"Инициатива по поддержке медицинских работников себя оправдала. Сделали ее бессрочной", - написал Цыденов.

В 2021-2022 годах в городах Гусиноозерск, Закаменск, Кяхта, Бабушкин трудоустроились 23 врача, они получили по 1 млн рублей. Вместе с тем, дефицит кадров сохраняется: в населенных пунктах с численностью до 50 тыс. человек требуется еще 14 врачей. Наиболее востребованы акушеры-гинекологи, анестезиологи-реаниматологи, хирурги, оказывающие первичную и экстренную медицинскую помощь.

Республиканский 1 млн рублей выплачивается плюсом к подъемным, положенным по программе "Земский доктор".

Ранее правительство Бурятии ввело региональную меру поддержки - выплату по 1 млн рублей врачам узких специальностей, переехавшим в моногорода до 2023 года.

В целом в медучреждениях Бурятии сохраняется нехватка врачей, медперсонала. Требуется порядка 400-500 специалистов разных профилей. Больше всего - терапевтов, акушеров-гинекологов, анестезиологов, хирургов, фельдшеров, специалистов скорой помощи.