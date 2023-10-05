В Тюмени построят промышленный прачечный комплекс

Его мощность составит 300 тонн в месяц

ТЮМЕНЬ, 5 октября. /ТАСС/. Промышленно-прачечное предприятие группы компаний Cotton Way мощностью 300 тонн в месяц построят в Тюмени за 500 млн рублей, сообщили в информационном центре правительства региона.

"Фабрику-прачечную мощностью 300 тонн в месяц построит группа компаний Cotton Way. Инвестиции в проект составят 500 млн рублей. Запуск производства создаст порядка 75 новых рабочих мест", - говорится в сообщении.

Подобные предприятия есть в Сочи, в Казани и в Москве, для Тюменской области фабрика станет первой в регионе, уточнили в компании.

В информационном центре добавили, что инвестиционное агентство региона и Cotton Way договорились о запуске параллельных процессов для быстрого выхода на строительство, в том числе о подготовке необходимых документов для получения земельного участка без проведения торгов.

Группа компаний Cotton Way занимается слугами по аренде и профессиональной обработке текстильных изделий в девяти городах России, среди заказчиков компании ОАО "РЖД", медицинские учреждения по всей стране, детские сады, отели и предприятия.