В Кольцове построят спортивный отель

Инвестиции в проект составили 300 млн рублей

НОВОСИБИРСК, 5 октября. /ТАСС/. Спортивный отель стоимостью 300 млн рублей планируют построить в наукограде Кольцово под Новосибирском в 2024 году. Об этом сообщил в пресс-центре ТАСС глава наукограда Николай Красников.

"Осенью начинают [возведение] спортивного отеля. Примерно с годовым циклом, как обещают инвесторы, построить рядом с ледовым дворцом, <...> мы подводим еще дорогу, соединяющую наш атлетический манеж и бассейн. <…> Здесь порядка 300 млн рублей инвестиций", - сказал мэр.

Также, по его словам, рассматривается строительство в наукограде в течение двух лет апарт-отеля вблизи строящегося в Кольцово источника синхротронного излучения СКИФ и масштабного гостиничного комплекса. "Мы достаточно четко определились с местом на берегу озера. По механизму масштабного [инвестиционного] проекта, мы готовы идти без конкурса. Сейчас к нам многие присматриваются, и китайские партнеры в том числе", - сказал он.

Ранее он сообщал о планах построить в наукограде гостинично-развлекательный комплекс, рассчитанный на проживание нескольких тысяч человек в год. Он будет включать 150 номеров, а также заведения общественного питания, рестораны, салоны, небольшой спортивный городок. Согласно генплану, в ближайшие 10-12 лет население Кольцово удвоится - до 40 тыс. человек. По словам Красникова, такой объект полезен растущему городу.

В последние годы в Кольцове открылись несколько крупных спортивных объектов, в их числе крытый легкоатлетический манеж площадью почти 4 тыс. кв. м, ледовый спортивный комплекс и бассейн.