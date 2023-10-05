Псковская область на выставке "Россия" представит цифровые велоэкскурсии

На стенде области обустроят аудиовизуальное пространство, создающее эффект настоящей велопрогулки

ПСКОВ, 5 октября. /ТАСС/. Посетители павильона Псковской области на международной выставке-форуме "Россия" смогут познакомиться с ключевыми достопримечательностями региона при помощи виртуального тура. На стенде области обустроят аудиовизуальное пространство, создающее эффект настоящей велопрогулки, сообщила пресс-служба регионального правительства.

"Посетители международной выставки "Россия" в Москве смогут увидеть достопримечательности Псковской области в виртуальном туре на велосипеде. В выставочной экспозиции, которую представит наш регион, будут помещены три необычных велосипеда. Посетители выставки смогут на них "проехать" по основным туристским дестинациям региона: Псковский Кремль, Печоры, Изборск, Самолва и Пушкиногорье", - отмечается в сообщении.

По данным пресс-службы, велопрогулка будет сопровождаться мультимедийными звуковыми и аудиоэффектами, чтобы сделать ее более живой и интересной. "Специально для этого проекта сейчас в Псковской области проходит съемка велопрогулок и достопримечательностей. К открытию выставки контент будет обработан и готов к показу для велотуристов. Поэтому если вы еще не были в Псковской области или были, но давно - рекомендуем побывать на такой экскурсии", - говорится в сообщении.

Развитие туризма для региона имеет большое значение: на территории Пскова расположено десять храмов, включенных в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Туристический поток Псковской области увеличился по итогам 2022 года на 20%, регион в прошлом году посетили порядка 450 тыс. туристов, что стало рекордным показателем за последние годы. Регион посещают индивидуальные туристы, в основном семьи с детьми. Основными точками притяжения являются Псков, Пушкинские горы, Печоры и Изборск.

Президент РФ Владимир Путин 29 марта подписал указ, поручив провести международную выставку-форум "Россия" для демонстрации важнейших достижений страны в различных отраслях экономики. Мероприятие будет проходить с 4 ноября 2023 года до 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Свои экспозиции представят все регионы России.