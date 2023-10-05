В Приангарье в рамках нацпроекта открыли образовательные объекты

Общий объем вложений составил 900 млн рублей

ИРКУТСК, 5 октября. /ТАСС/. Образовательный комплекс и пристройку для школы, общий объем вложений в которые составил 900 млн рублей, открыли в Иркутской области в рамках нацпроекта "Образование". Об этом сообщила пресс-служба правительства Приангарья со ссылкой на главу региона Игоря Кобзева.

"Этот день войдет в историю средней школы №57 города Иркутска как день знакомства с новым зданием, построенным в рамках национального проекта "Образование" для того, чтобы в нем учились самые маленькие - ученики начальных классов", - процитировали в пресс-службе слова Кобзева, уточнив, что в проект было вложено около 500 млн рублей.

Основанная в 1995 году средняя общеобразовательная школа №57 - одна из самых крупных общеобразовательных организаций областного центра. Там обучается более 2,4 тыс. детей. Новое здание рассчитано на 500 мест. Его открытие является ключевым мероприятием Большой учительской недели в регионе.

По словам губернатора, также в четверг открылся образовательный комплекс в поселке Соцгородок Нижнеилимского района, который состоит из школы на 60 мест и детского сада на 20. На его возведение было выделено более 400 млн рублей из регионального и местного бюджетов. Оба проекта построены в рамках нацпроекта "Образование".

В этом году в Иркутской области уже были открыты школа №10 в городе Зиме и блок средней образовательной школы №8 в поселке Большой Луг Шелеховского района. До конца 2023 года еще будут введены эксплуатацию пристройка для начальных классов к школе №53 в Иркутске и школа-сад в поселке Старый Акульшет Тайшетского района.