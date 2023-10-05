В Норильске запустили туристическую платформу Discover Taimyr

На ней собраны десятки разных туров

КРАСНОЯРСК, 5 октября. /ТАСС/. Платформу Discover Taimyr со всеми туристическими продуктами на Таймыре запустили в Норильске. Об этом сообщила пресс-секретарь Агентства развития Норильска (АРН) Анна Финн на межрегиональном форуме СМИ "Енисей РФ".

"Мы запустили цифровую инновационную туристическую платформу со всеми туристическими продуктами, которые предлагает сегодня Таймыр. Эта платформа объединила туроператоров, гидов, экскурсоводов. Она работает, как конструктор. Турист может самостоятельно сконструировать себе тур, спланировать маршрут", - сообщила Финн.

По словам Финн, на платформе собраны десятки разных туров. "На Discover Taimyr есть туры на разный кошелек. Есть туры на промышленные предприятия, например, на молокозавод или хлебзавод. Есть спортивный, гастрономический туризм. Конечно, указаны все основные достопримечательности Норильска", - пояснила Финн.

В планах - перевести платформу на английский и китайский языки.

Об агентстве

Агентство развития Норильска учреждено муниципальным образованием город Норильск, компанией "Норникель" и благотворительным фондом Владимира Потанина в 2017 году для содействия формированию условий для повышения качества жизни в Норильске. Агентство реализует десятки проектов, направленных на улучшение городской среды, создание условий для устойчивого социально-экономического развития.

11-й межрегиональный форум СМИ "Енисей РФ" проходит в Красноярске 5-6 октября. В этом году тема форума - современные медиа и ценностные ориентиры. На его площадках работает более 40 федеральных экспертов, в том числе представители агентства ТАСС.