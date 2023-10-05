Чернышенко сообщил, что господдержка туризма Адыгеи по нацпроекту превысит 4 млрд рублей

Это позволит региону осуществить проекты и повысить турпоток

МАЙКОП, 5 октября. /ТАСС/. Господдержка туристической сферы Адыгеи в рамках нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства" в этом году превысит 4 млрд рублей, что позволит республике осуществить проекты и повысить турпоток. Об этом сообщила пресс-служба заместителя председателя правительства РФ Дмитрия Чернышенко, который находится в рабочей поездке в Республике Адыгея.

"Адыгея обладает колоссальным туристическим потенциалом. В 2023 году в рамках нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства" региону предусмотрено более 4 млрд рублей, в том числе на поддержку школьного туризма, строительство модульных средств размещения, создание инженерной и транспортной инфраструктуры", - цитирует Чернышенко пресс-служба.

Вице-премьер пояснил, что господдержка в рамках нацпроекта придаст импульс социально-экономическому развитию региона, где ведется строительство двух туристических кластеров - "Дегуакская поляна" и "Лагонаки". "Последний реализуется с участием Корпорации "Туризм.РФ" и позволит сформировать турпоток свыше 300 тысяч человек в год и 650 новых рабочих мест, а также привлечь порядка 30 млрд рублей инвестиций в субъект", - уточнил он.

Вице-премьер РФ совместно с президентом, председателем правления ПАО "Сбербанк" Германом Грефом, главой Республики Адыгея Муратом Кумпиловым, депутатом Госдумы от Адыгеи Владиславом Резником и зампредседателя правления Сбербанка Станиславом Кузнецовым планируют осмотреть туристические инвестиционные кластеры "Лагонаки" и "Дегуакская поляна".

О крупных турпроектах

Проект "Лагонаки" предполагает развитие территории более 1,6 тыс. га, создание 642 номеров. В зимнее время года курорт будет ориентирован на горнолыжный туризм, в летнее - на рекреационный, приключенческий и экологический. До конца 2025 года на территории курорта будут построены гостиничный комплекс, шесть подвесных канатных дорог, более 25 км трасс для катания на горных лыжах и сноуборде. К 2030 году совместно с Минстроем России планируется обустроить около 37 км трасс, а номерной фонд довести до 2,5 тыс. единиц.

На территории этнопарка "Дегуанская поляна" планируется создать многофункциональный круглогодичный курортный комплекс с развитой туристической и развлекательной инфраструктурой, включая строительство дороги, технологическое присоединение к электро- и газосетям. В будущем в этнопарке расположатся подворья, ремесленные мастерские, объекты общественного питания, туристического информационного центра, также отведены места для проведения ярмарок и событийных мероприятий региона.