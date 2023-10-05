В аэропорту Якутска завершили реконструкцию взлетно-посадочной полосы

Разрешение на ввод выдано 4 октября

ЯКУТСК, 5 октября. /ТАСС/. Реконструкция взлетно-посадочной полосы (ВПП) завершена в аэропорту Якутска, выдано разрешение на ввод в эксплуатацию. Об этом сообщается в Telegram-канале Минтранса России.

"В международном аэропорту Якутск имени Платона Ойунского завершена реконструкция искусственной взлетно-посадочной полосы, нанесена разметка и установлено светосигнальное оборудование. Разрешение на ввод выдано 4 октября 2023 года. Полная эксплуатационная длина взлетно-посадочной полосы составляет 3 600 м", - говорится в сообщении.

Международный аэропорт Якутска - основной транспортный узел Якутии, на его долю приходится более 80% от общего объема перевозок воздушным транспортом региона. Ввод объекта в эксплуатацию позволит принимать широкофюзеляжные воздушные суда в круглогодичном и круглосуточном режиме.

Завершающий этап реконструкции ВПП аэропорта Якутска начался 15 мая текущего года, и длина полосы сократилась до 1 650 м. С 16 июня новая рабочая длина ВПП составила 1 800 м, что позволило аэропорту принимать среднемагистральные воздушные суда.