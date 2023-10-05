Югра подготовит квест-путешествие и дегустацию блюд для выставки "Россия"

Разделы экспозиции заинтересуют разные возрастные группы, в том числе с помощью интерактивных технологий

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 5 октября. /ТАСС/. Стенд в формате прохождения квеста "Путешествие по Югре" представит Ханты-Мансийский автономный округ на выставке-форуме "Россия", которая откроется 4 ноября на ВДНХ в Москве. Об этом сообщили в департаменте внутренней политики региона.

"Идея экспозиции автономного округа заложена в формате прохождения квеста "Путешествие по Югре". Оформление содержит акценты и стилистику четырех времен года. Осень - яркие красочные узоры народов ханты и манси, весна - голубые оттенки, символизирующие слияние Оби и Иртыша, лето - зеленый мох, лесные богатства Югры, зима - белый тон, символизирующий белый снежный регион", - сказано в сообщении департамента внутренней политики Югры.

Разделы экспозиции заинтересуют разные возрастные группы, в том числе с помощью интерактивных технологий. Здесь пройдут лекции, конференции, форумы, семинары и презентации, рассказывающие, в том числе о достижениях региона в различных сферах. На фестивале гастрономических традиций автономного округа состоятся представление и дегустация национальных блюд коренных малочисленных народов Севера - ханты и манси, в частности, из мяса оленя, мастер-классы по их приготовлению.

В ходе выставки "Россия" будет работать ярмарка югорских товаропроизводителей. Гости экспозиции смогут познакомиться с гастрономическими особенностями Югры, окружными творческими коллективами, а также принять участие в мастер-классах, выставках, кинопоказах и познакомиться с коллекциями югорских дизайнеров.

В день Югры - 23 ноября - запланирована программа культурных, образовательных и деловых мероприятий. День региона откроет губернатор Югры Наталья Комарова. В качестве амбассадоров выбраны российский боксер-профессионал, чемпион мира по версии WBO Руслан Проводников, олимпийский чемпион по тхэквондо Максим Храмцов, которые проведут мероприятия и мастер-классы по здоровому образу жизни, а также посол доброй воли Международной организации северных регионов "Северный Форум" Вера Кондратьева.