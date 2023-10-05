Губернатор Ярославской области сообщил о запуске прямого авиасообщения с Самарой

Рейсы будут выполняться на самолетах Sukhoi SuperJet 100

ЯРОСЛАВЛЬ, 5 октября. /ТАСС/. Авиасообщение между Ярославлем и Самарой открылось в четверг, рейсы будут осуществлять самолеты авиакомпании "Азимут". Об этом написал в своем Telegram-канале губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

"Сегодня запускаем авиасообщение с Самарой. Это уже третье новое направление, которое мы открыли этой осенью. Теперь из аэропорта <...> в Туношне можно улететь в Уфу, Пермь и Самару", - написал Евраев.

Рейсы будут выполняться на самолетах Sukhoi SuperJet 100. Время полета составит полтора часа. Частота вылетов - два раза в неделю, по понедельникам и четвергам.

"Связь с Поволжьем имеет важное экономическое и социальное значение. Она продолжит развитие деловых отношений, логистики и, конечно, туризма. Чтобы обеспечить нашим жителям и гостям доступные тарифы, правительство региона взяло на себя субсидирование новых маршрутов", - отметил губернатор.

Аэропорт Туношна создан на базе бывшего военного аэродрома. В 1998 году его передали в собственность Ярославской области, в 2001 году он был открыт для международных грузовых полетов, затем и для пассажирских. В настоящее время из Ярославля можно улететь в Казань, Пермь, Самару, Сочи и Уфу.