5 октября, 22:32

В Петропавловске-Камчатском появится прогулочная улица с сувенирными лавками

По информации пресс-службы краевого правительства, прорабатывается вопрос о предоставлении мест для продажи сувенирной камчатской продукции в летний период

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 6 октября. /ТАСС/. Первая прогулочная зона с торговыми точками с камчатскими сувенирами появится в Петропавловске-Камчатском, сообщает пресс-служба краевого правительства.

"Я считаю, что центральная площадь должна быть прогулочным местом. Но идея того, что в выходные дни ремесленники собираются в одном месте, а жители и туристы могут ознакомиться и купить их продукцию - отличная. Давайте поработаем и обязательно создадим такое место, не обязательно в центре города", - приводятся в сообщении слова главы региона Владимира Солодова.

В настоящий момент подобной прогулочной зоны в населенных пунктах полуострова нет, между тем вопрос о предоставлении мест для продажи сувенирной камчатской продукции в летний период уже прорабатывается.

В сентябре 2022 года президент России Владимир Путин, побывав с рабочей поездкой на Камчатке, провел на полуострове совещание по долгосрочному социально-экономическому развитию Петропавловска-Камчатского. Согласно представленному главе государства мастер-плану, центр краевой столицы должен перестать быть производственным и стать главной точкой притяжения туристов. В основу его благоустройства и реконструкции будут положены принципы отражения природного ландшафта в градостроительстве, отсюда будет идти развитие жилой застройки и здесь будут сосредоточены основные сервисы. Вместе с тем в других районах также будут реализованы проекты комплексной застройки. 

Теги:
РоссияКамчатский крайСолодов, Владимир Викторович
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