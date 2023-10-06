В Приамурье поступили 38 школьных автобусов

Машины уже передали муниципалитам региона

БЛАГОВЕЩЕНСК, 6 октября. /ТАСС/. Почти 40 школьных автобусов и 13 машин скорой помощи получила Амурская область по поручению президента Владимира Путина и правительства России. Автомобили уже передали муниципалитам региона, сообщили в региональном правительстве.

"По поручению президента РФ Владимира Путина продолжается обновление школьного автобусного парка в стране, в том числе Амурская область получила еще 38 новых автобусов", - говорится в сообщении.

Кроме того, в сельские медорганизации области также был направлен автотранспорт - 13 новых машин скорой помощи, оснащенных медицинским оборудованием для интенсивной терапии. Современные "скорые" поступили в Амурскую область по распоряжению правительства РФ и были распределены в девять районов.

Школьные автобусы передали в шесть муниципалитетов Приамурья: Благовещенск, Свободный, Тында, Белогорский, Благовещенский, Ромненский округа. Распределение производилось по заявкам, которые направляли районы. Всего в области школьным автотранспортом пользуется более 7 тыс. детей.