Исследователи работали на гидрографическом судне "Ромуальд Муклевич"

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Участники совместной экспедиции Русского географического общества (РГО) и Минобороны РФ обнаружили неизвестный фьорд на острове Ушакова в ходе исследований в районе архипелага Северная Земля, организованных в рамках одного из этапов экспедиции "Помни войну". Об этом сообщила пресс-служба РГО.

"Участники комплексной экспедиции РГО и Минобороны России на архипелаг Северная Земля вносят коррективы в навигационные карты и исследуют остров Ушакова. <...> Экспедиция РГО обнаружила неизвестный фьорд на острове Ушакова. Этот небольшой, полностью покрытый льдом остров площадью 328 кв. км находится между архипелагами Северная Земля и Земля Франца-Иосифа, в северной части Карского моря в Северном Ледовитом океане", - отмечается в сообщении.

По данным пресс-службы, исследователи работали на гидрографическом судне "Ромуальд Муклевич".

"Наши исследования вокруг острова показали, что на месте, где раньше был обозначен ледник, в данный момент плещется море глубиной до 15-17 метров. По идее мы должны были находиться на краю ледяного купола, но оказались примерно в полукилометре от него - настолько он уменьшился по всему периметру. К сожалению, все строения полярной станции обрушились вместе с ледником. При обследовании острова мы обнаружили не обозначенный на картах фьорд, уходящий на километр в самое сердце ледяного купола. Мы смогли в него зайти, провести исследования и замеры", - цитирует пресс-служба слова участника экспедиции, режиссера-документалиста и путешественника Леонида Круглова.

Отмечается, что, если фьорд не разрушится в течение длительного времени, за ним будет закреплен статус нового географического объекта.

"Несмотря на сложные ледовые условия в море Лаптевых и Карском море, гидрографы проводят съемку рельефа дна в малоисследованных районах арктических архипелагов. Ученые собирают сведения, позволяющие уточнить и обновить данные действующих навигационных карт. Они измеряют глубины, в частности уточняют те из них, которые были нанесены на карты в годы, когда промеры велись менее точными методами", - говорится в сообщении.