В нацпарке Алтая котенок снежного барса сломал камеру

Профессиональную резервную камеру, которая позволила запечатлеть игры ирбиса, установил фотограф дикой природы Илья Труханов

БАРНАУЛ, 6 октября. /ТАСС/. Котята снежного барса, обитающие в горах Республики Алтай, сломали фотоловушку. Запечатлеть, как звери играют с неизвестным для них предметом помогла резервная видеокамера, установленная напротив, сообщили в пресс-службе Сайлюгемского нацпарка.

"На днях камера зафиксировала, как котята снежного барса выходят на поляну, один из них подходит к камере, нюхает, сваливает ее лапой и катает по земле. Камера записывает последние смазанные кадры и отключается, но резервная видеоловушка, установленная напротив, зафиксировала все, что делает барсенок", - сообщили в пресс-службе, добавив, что на шерсти котенка ирбиса видны пятна крови, что дает возможность сделать вывод о прошедшей недавно охоте.

Профессиональную резервную камеру, которая позволила запечатлеть игры ирбиса, установил фотограф дикой природы Илья Труханов. Камера защищена пластиковым боксом, оснащена дистанционным датчиком движения и питается от автомобильного аккумулятора.

"В декабре мы познакомились с директором Сайлюгемского нацпарка Денисом Маликовым и придумали проект по установке профессиональных фотоловушек. Первый раз нашу камеру сломал медведь, ни одного кадра мы не получили, а второй раз повезло, я счастлив получить такие кадры и помочь Сайлюгемскому нацпарку в изучении снежного барса", - цитирует пресс-служба Труханова.

Сообщается, что поломка или опрокидывание камер зверьми - не редкость. Так, в Бурятии самку ирбиса начали называть Грозой фотоловушек. Такое поведение животных обосновано их любопытством, что свойственно всем кошачьим.

Снежный барс (ирбис) является одним из 13 приоритетных объектов животного мира федерального проекта "Сохранение биологического разнообразия и развитие экотуризма" нацпроекта "Экология". Минприроды России разработаны и утверждены методические рекомендации по учету краснокнижных хищников. По оценкам экспертов, в России насчитывается не более 70-90 снежных барсов, на планете обитают от 4 тыс. до 6 тыс. особей. Из порядка 90 особей снежного барса, обитающих в России, около половины живут в высокогорьях Алтая.