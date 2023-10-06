В Шерегеше в 2024 году начнут строить новый горнолыжный комплекс

Ожидается, что на территории объекта будут размещены отель, коттеджи, конгресс-центр, две вертолетные площадки, большая автомобильная парковка, банный комплекс

КЕМЕРОВО, 6 октября. /ТАСС/. Строительство нового горнолыжного комплекса на туристическом курорте Шерегеш в Кемеровской области начнется в 2024 году, сообщил губернатор региона Сергей Цивилев.

"В следующем году на горе Утуя начнут строить новый горнолыжный комплекс. Важно, что концепция этого комплекса отлично вписывается в ландшафт Горной Шории. В нем учтены различные запросы приезжающих и предусмотрены зоны как для активного отдыха, так и для релакса, прогулочные экотропы", - приводит пресс-служба правительства региона слова Цивилева.

Как проинформировали в пресс-службе, концепцию комплекса уже утвердили. До конца года будет подготовлен финальный мастер-план застройки на площади в 100 га. Ожидается, что на территории объекта будут размещены отель, коттеджи, конгресс-центр, две вертолетные площадки, большая автомобильная парковка, банный комплекс, магазины, кафе и общежитие для персонала.

Кроме того, Цивилев отметил, что планируется сделать на территории искусственный водоем, чтобы комплекс был привлекательным для туристов и в летный период времени.

"Весь комплекс будет выполнен в экостиле. Здания и интерьер помещений будут исполнены в оттенках природных цветов, с максимальным остеклением, чтобы подчеркнуть красоту первозданных горных пейзажей и максимально наполнить окружающей красотой все пространство. По территории можно будет перемещаться только на электромобилях или пешком", - добавили в пресс-службе.