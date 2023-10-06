В Югре с 2024 года запустят сертификат для подготовки опекунов недееспособных граждан

Теперь жители, выразившие желание стать опекунами таких лиц, на основании сертификата смогут пройти подготовку в некоммерческих организациях автономного округа

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 6 октября. /ТАСС/. Ханты-Мансийский автономный округ с 1 января 2024 года запустит сертификат на оплату услуг по подготовке опекунов совершеннолетних недееспособных граждан. Решение принято в ходе заседания правительства Югры, сообщила директор департамента социального развития региона Тереза Пономарева.

"Важные решения, принятые на очередном заседании правительства региона, в части полномочий Депсоцразвития Югры (Департамент социального развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры - прим. ТАСС) - с 1 января 2024 года будет внедрен сертификат на оплату услуг по подготовке опекунов совершеннолетних недееспособных граждан", - написала она в своем телеграм-канале.

По ее словам, теперь жители, выразившие желание стать опекунами таких лиц, на основании сертификата смогут пройти подготовку в некоммерческих организациях автономного округа. На едином официальном сайте госорганов Югры уточняется, что в зависимости от уровня подготовки стоимость сертификата составит от 20,2 тыс. рублей до 31,1 тыс. рублей. Они будут выплачиваться из бюджета региона.