Паромы ждут улучшения погоды на морской линии между Калининградом и Петербургом

В море ожидается усиление ветра до 30 м/с, высота волн - до 4,5 м

КАЛИНИНГРАД, 6 октября. /ТАСС/. Суда "Оборонлогистики", в том числе паромы "Амбал" и "Балтийск", не покидают порты из-за ожидающегося в Балтийском море шторма с высотой волн до 4,5 м. Предположительно, в рейсы на линии между Ленинградской областью и Калининградом они выйдут 8 - 9 октября, сообщили ТАСС в диспетчерской службе компании.

"Паром "Балтийск" стоит на рейде в Усть-Луге (Ленинградская область) "Амбал" также находится в Усть-Луге и проводит грузовые операции. Судно "Спарта" находится в Санкт-Петербурге, а "Спарта 2" - в Балтийске. Суда пока не планируют выход в рейсы до улучшения погоды. Ожидается, что 8 - 9 октября будет улучшение и, возможно, в этот период суда выйдут в рейсы", - сказал собеседник агентства.

В море ожидается усиление ветра до 30 м/с, высота волн - до 4,5 м, добавил собеседник агентства.

Ранее о шторме также сообщила компания "Алгоритм групп", ведущая доставку грузов в Калининградскую область морским путем. По ее данным, шторма продлятся до 15 октября, непогода приведет к задержкам в движении судов.

Главное управление МЧС по Калининградской области объявило штормовое предупреждение по региону. Согласно данным ведомства, в ночь с 6 на 7 октября в области ожидается усиление ветра до 25 м/с. По данным областного министерства развития инфраструктуры, дорожные службы находятся в режиме повышенной готовности к ликвидации последствий ударов стихии. В прошедшие сутки область находилась под влиянием другого циклона. На региональных дорогах повалено и оперативно убрано семь деревьев в Зеленоградском, Полесском и Правдинском районах. В Калининграде в результате падения ветки дерева пострадала девушка.