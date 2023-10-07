В Коми открыли мост и автодорогу после реконструкции

Жители ждали этого события с 2015 года, сообщил глава республики Владимир Уйба

СЫКТЫВКАР, 7 октября. /ТАСС/. Новый мост и автодорогу открыли после реконструкции в удаленном Троицко-Печорском районе Республики Коми. Люди ждали этого события с 2015 года, сообщил глава республики Владимир Уйба.

"Этот мост через реку Тыбью, который соединил удаленные населенные пункты Троицко-Печорского района, также построен благодаря вашей поддержке. Люди ждали этого моста - стратегически важной дорожной артерии для сельского района республики - с 2015 года. И их мечта сегодня, в день вашего рождения, исполнилась", - сказал глава Коми в видеообращении, поздравляя с днем рождения президента России Владимира Путина. Видеообращение размещено в Telegram-канале главы региона.

Как сообщили ТАСС в администрации главы республики, мост находится на автодороге Троицко-Печорск - Комсомольск - Якша. В Якша расположен популярнейший среди туристов объект Печоро-Илычского заповедника - лосиная ферма. Она была создана первой в мире для одомашнивания лосей, сакрального животного у коми народа, изображение которого отмечено и на гербе Республики Коми.

В ходе реконструкции демонтировали старый авариный мост и построили новый, его протяженность - более 77 м, а всего участка реконструкции - 600 м.