СевГУ принял 6 тыс. участников из 50 регионов на фестиваль "Энергия достижений"

Мероприятие проводится при грантовой поддержке Федерального агентства по делам молодежи

ТАСС, 7 октября. Севастопольский государственный университет (СевГУ) принял более 6 тыс. участников на фестиваль молодежи "Энергия достижений", который получил статус всероссийского. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе вуза.

"В этом году фестиваль "Юнифест" "Энергия достижений", который организует Севастопольский государственный университет, получил статус всероссийского и в итоге принял более 6 тыс. участников из более чем 50 регионов. В том числе на фестиваль в Севастополь приехала молодежь из ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей. Также в "Юнифесте" приняли участие 30 крупных российских работодателей с актуальными вакансиями", - рассказали в пресс-службе.

Как уточнили в вузе, на фестивале была организована выставка потенциальных работодателей и презентация вакансий, открытые разговоры с федеральными экспертами. Параллельно на площадке прошли турниры по фиджитал-спорту.

Фестиваль проводится при грантовой поддержке Федерального агентства по делам молодежи.