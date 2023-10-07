Школьники Новосибирской области победили на всероссийском фестивале ГТО

Финал фестиваля проходил с 28 сентября

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 октября. /ТАСС/. Команда школьников из Новосибирской области стала чемпионом VIII Всероссийского фестиваля ГТО, финал прошел в международном детском центре "Артек".

"В "Артеке" состоялось закрытие фестиваля ГТО среди обучающихся общеобразовательных организаций, - сообщается в телеграм-канале "Артека". - Школьники из Новосибирской области заняли первое место в командном многоборье ГТО, став чемпионами VIII фестиваля ГТО. Второе место заняла команда из Республики Башкортостан, почетную бронзу соревнований взяла команда Республики Коми".

Финал фестиваля проходил с 28 сентября, в нем приняли участие более 500 детей из 64 регионов страны, которые победили в муниципальных и региональных отборах. Неделю школьники состязались в плавании, стрельбе из винтовки, беге и других нормативах комплекса ГТО.

Мероприятия комплекса ГТО проходят по федеральному проекту "Спорт - норма жизни" нацпроекта "Демография", целью которого является привлечение населения к регулярным занятиям физкультурой и спортом при содействии Министерства просвещения России.