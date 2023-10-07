7 октября, 18:25

В Грозном открыли 18 домов для переселения граждан из аварийного жилья

Дома построены в рамках реализации государственной программы

ГРОЗНЫЙ, 7 октября. /ТАСС/. Восемнадцать многоквартирных домов открыли в Грозном в субботу для переселения из аварийного жилья почти 3 500 человек, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

Дома построены в рамках реализации государственной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда.

"В день рождения нашего общенационального лидера, президента России Владимира Путина мы в торжественной обстановке в Грозном ввели в строй масштабный комплекс из 18 многоквартирных домов на более 1 000 квартир. Событие очень важное и значимое не только для нашей столицы, но и для всей республики, ведь сюда будут переселены жители 134 аварийных домов, а это почти 3 500 человек", - написал Кадыров.

Многоквартирные новостройки появились в Шейх-Мансуровском и Висаитовском районах города. "Внутренняя отделка выполнена с применением высококачественных материалов. Строители отработали на совесть. Убедился в этом лично, пройдясь по этажам зданий", - добавил глава Чечни. 

Теги:
Кадыров, Рамзан АхматовичРоссияСеверный КавказЧечня
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