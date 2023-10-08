В Югре снизили площадь лесных пожаров в 6,6 раза

Ущерб от пожаров уменьшился за аналогичное время на порядка 1,4 млрд рублей

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 8 октября. /ТАСС/. Ханты-Мансийский автономный округ в 2023 году снизил площадь лесных пожаров более чем в 6,6 раза, до примерно 64,3 тыс. га в сравнении с 2022 годом благодаря их оперативному выявлению, закупке новой техники и иным принятым властями мерам. Ущерб от пожаров снизился за аналогичное время на порядка 1,4 млрд рублей, сообщил ТАСС первый заместитель директора департамента недропользования и природных ресурсов Югры Егор Збродов.

"В текущем году в Югре возник 671 лесной пожар и 174 ландшафтных. Их площадь составила чуть более 64,3 тыс. и 28 тыс. га. При это 79% из них возникло из-за гроз, остальные - из-за нарушения гражданами правил пожарной безопасности. Принятые правительством Югры меры положительно повлияли на снижение площади лесных пожаров в 6,6 раза, несмотря на увеличение их количества", - сказал он.

По данным властей округа, пожароопасный сезон в регионе в 2022 году действовал с 22 апреля по 10 октября 2022 года. За это время количество возгораний в лесах выросло в сравнении с 2021 годом более чем на треть - до 439, также более чем в 24 раза, до почти 426,3 тыс. га, увеличилась площадь, пройденная огнем. При этом 93% из всех возгораний возникли из-за грозовой активности, 7% по вине человека и при переходе огня с иной категории земель.

Так, в регионе закупили новую технику, значительное число природных пожаров тушили в первые сутки со времени обнаружения, создали несколько десятков новых маршрутов авиационного патрулирования лесов, запустили систему дистанционного автоматизированного мониторинга "Лесохранитель", в ходе которого видеокамеры смонтированы вблизи около 80 населенных пунктов, где имеется угроза перехода огня на жилые объекты, специалисты в пожароопасный период ведут ежедневный мониторинг ситуации в лесах. Кроме того, зона авиапатрулирования увеличена на 400 км по сравнению с 2022 годом, летчики-наблюдатели контролируют безопасность на маршрутах общей протяженностью 10 тыс. км.

"Если в 2022 году ущерб от лесных пожаров составил более 2,5 млрд рублей, то в нынешнем - порядка 1,1 млрд рублей. Снижение ущерба связано с дополнительными мерами по повышению эффективности тушения природных пожаров, принятых в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре. В нынешнем году специалистами Природнадзора Югры составлено более 50 административных протоколов о нарушении правил пожарной безопасности в лесах, жители привлечены к ответственности на сумму 13,2 млн рублей, взыскано штрафов почти на 3 млн рублей", - уточнил собеседник агентства.

Он добавил, что на борьбу с природными пожарами в автономном округе в 2022 году направили более 216 млн рублей, а также почти 11 млн рублей на авиационный мониторинг, а в текущем - 163,1 млн рублей и 24,5 млн рублей соответственно. В 2023 году особый противопожарный режим действовал с конца апреля до середины сентября.