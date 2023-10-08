В Ингушетии более 400 человек развернули самое большое в мире Знамя Победы

Мероприятие приурочили к 80-летию завершения битвы за Кавказ

МАГАС, 8 октября. /ТАСС/. Самое большое в мире Знамя Победы площадью более 2 тыс. кв. м развернули в Ингушетии на Мемориале памяти и славы более 400 человек в честь 80-летия завершения битвы за Кавказ, рассказали ТАСС в пресс-службе министерства по внешним связям, национальной политике, печати и информации региона.

"Сегодня на территории Мемориального комплекса памяти и славы состоялась масштабная акция к 80-летию завершения битвы за Кавказ в рамках международного проекта "Непокоренные", участниками которой стали более 400 человек. Ими было развернуто самое большое в мире Знамя Победы, площадь которого составляет более 2 тыс. кв. м . В нашу республику в рамках проекта прибыли подростки из других регионов России, а также из Белоруссии, Таджикистана и Кыргызстана", - сказали в пресс-службе.

Как сообщается, в мероприятии приняли участие сотрудники различных министерств и ведомств региона, юнармейцы, волонтеры и жители республики.

"После акции участники международного проекта "Непокоренные" посетили горную Ингушетию, гостям показали памятники историко-культурного наследия республики - древние башенные комплексы Вовнушки и Эгикал. Гости были впечатлены и очарованы историческим и культурным наследием нашей республики, многие изъявили желание посетить Ингушетию вновь, чтобы насладиться красотой нашего края", - добавили в пресс-службе.

Битва за Кавказ стала одной из самых продолжительных в Великой Отечественной войне: она длилась 442 дня (с 25 июля 1942 года по 9 октября 1943 года). За это время советские войска в сложных условиях степной, горной и горно-лесистой местности провели целый комплекс оборонительных и наступательных операций. Северный Кавказ был стратегически важной точкой для фашистской Германии из-за газа, нефти на территориях Закавказья.

Организатором проекта выступает АНО "Центр реализации просветительских, культурных, спортивных и социальных проектов "Звезда" при поддержке Федерального агентства по делам национальностей и Дома народов России. Его цель - познакомить молодежь с многонациональным единством народов.