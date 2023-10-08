На фестивале "Тарки-Тау" представили 10 тематических сборников Расула Гамзатова

Также были изданы сборники произведений поэта, посвященные друзьям, поэзии, родине и любви

МАХАЧКАЛА, 8 октября. /ТАСС/. Десять тематических сборников, собрание сочинений в 10 томах на аварском языке и книгу на английском языке по творчеству народного поэта Расула Гамзатова презентовали на Северо-Кавказском международном книжном фестивале "Тарки-Тау" в Махачкале.

"В юбилейный год Расул Гамзатов у всех на слуху, и, естественно, интерес к книгам резко возрос. <…> Мы подготовили и издали более 50 тыс. книг Расула Гамзатова", - сообщил ТАСС временно исполняющий обязанности руководителя издательства "Дагестан" Умаросман Гаджиев.

Как сообщили ТАСС в издательстве, к юбилею Гамзатова было подготовлено 10 тематических сборников, 3 книги избранных стихов и 2 книги с воспоминаниями о поэте. Так, сборник стихов "Журавли" посвящен героям Великой Отечественной войны. Также частью книги стали сказания об Имаме Шамиле и горские предания. В сборнике "Четки лет" собраны стихи, посвященные матери.

Также были изданы сборники произведений поэта, посвященные друзьям, поэзии, родине и любви. Кроме того, издательство презентовало собрание сочинений на аварском языке в 10 томах. Это наиболее полное издание произведений Гамзатова на аварском языке. Над книгами работали сотрудники института языка, литературы и искусства имени Гамзата Цадасы дагестанского научного исследовательского центра РАН.

Издательством была подготовлена книга для образовательных учреждений Дагестана "В горах мое сердце" и книга избранных стихотворений "Заветный час", которая была отправлена в новые регионы тиражом более 8 тыс. экземпляров. К юбилею также был издан буклет "Любишь ли ты поэзию так, как люблю ее я", куда вошли произведения 27 современных и известных дагестанских и российских художников, созданных по произведениям Гамзатова. Также издательство презентовало новую книгу, которую написал бывший судья Конституционного суда России Гадис Гаджиев. Автор, являясь близким другом семьи Гамзатова, собрал в книге афоризмы поэта и его мудрые изречения.

Гамзатов на английском

На площадке фестиваля также был презентован переизбранный издательством сборник избранных стихотворений Гамзатова в переводе на английский язык с параллельным русским текстом. Перевод был осуществлен поэтом и публицистом Питером Темпестом, ранее переводившим стихи А. Пушкина, С. Есенина и К. Чуковского. Переиздали в 2023 году и знаменитую книгу "Мой Дагестан" в новом подарочном исполнении. Ранее книга была переведена на несколько десятков языков.

"Первая половина года до сентября ушла на то, чтобы подготовить, издать, представить книги. Сейчас будет большая работа, чтобы эти книги появились в домах, библиотеках, магазинах от Сахалина до Калининграда", - добавил Гаджиев.

О фестивале

Северо-Кавказский международный книжный фестиваль "Тарки-Тау" проходит в Дагестане с 6 по 8 октября. Он собрал более 50 издательств со всей России. Писатели и литературоведы провели презентации книг, конференцию, творческие встречи, мастер-классы и вечер поэзии. Организаторами фестиваля являются агентство информации и печати Республики Дагестан, художественно-публицистический журнал "Дагестан", дагестанское региональное общественное движение "Конгресс национальной интеллигенции" при поддержке ассоциации книжных фестивалей "Читающая Россия". Проект реализуется на средства гранта Российского фонда культуры в рамках федерального проекта "Творческие люди" национального проекта "Культура".

О Гамзатове

Расул Гамзатов - советский и российский поэт, прозаик, переводчик, публицист и политический деятель. Народный поэт Дагестанской АССР, Герой Социалистического Труда, лауреат Ленинской премии, лауреат Сталинской премии. Родился в дагестанском селении Цада 8 сентября 1923 года. Ему принадлежат десятки поэтических, прозаических и публицистических книг на аварском и русском языках, в их числе "Высокие звезды", "Письмена", "Год моего рождения". Многие стихи поэта положены на музыку. Гамзатов умер 3 ноября 2003 года, похоронен на старом мусульманском кладбище в дагестанском поселке Тарки у подножия горы Тарки-Тау.

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о праздновании в 2023 году 100-летия со дня рождения поэта.