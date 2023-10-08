В Дагестане более 5 тыс. человек посмотрели историческую реконструкцию битвы за Кавказ

Представление было приурочено к 80-летней годовщине победы в сражении с немецко-фашистскими захватчиками

МАХАЧКАЛА, 8 октября. /ТАСС/. Более 5 тысяч человек стали зрителями реконструкции, посвященной битве за Кавказ, которую представили в Казбековском районе Дагестана в рамках военно-патриотического фестиваля. Представление было приурочено к 80-летней годовщине победы в сражении с немецко-фашистскими захватчиками. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе главы региона.

"Более 5 тысяч человек стали свидетелями реконструкции эпизода сражения частей Красной Армии против немецко-фашистских войск в битве за Кавказ. <…> Она прошла на территории Казбековского района в преддверии 9 октября - дня, когда советская армия одолела захватчиков", - говорится в сообщении.

Официальный старт открытию фестиваля дал премьер-министр республики Абдулмуслим Абдулмуслимов, который передал участникам и гостям слова приветствия от главы региона Сергея Меликова. "Северный Кавказ в стратегических планах нацистской Германии занимал особое место. Неприступные кавказские горы так и не покорились врагу. Фашист отступил перед силой духа, непоколебимой верой в победу и мужеством наших людей. Военнослужащие российской армии - потомки победителей, ежедневно и ежечасно демонстрируют свою решимость в борьбе с неонацизмом в зоне проведения специальной военной операции", - сказал Абдулмуслимов.

Как сообщил ТАСС директор центра патриотического воспитания и допризывной подготовки Минмолодежи Дагестана Рамазан Магомедов, реконструкция была представлена с использованием техники и вооружения времен Великой Отечественной войны. В ней приняли участие около 100 человек, в том числе из молодежных общественных движений, профессионалы реконструкции. Для представления были изготовлены формы и макеты вооружения аутентичные историческому эпизоду. Реконструкция завершилась победой советских войск над немецко-фашистскими захватчиками.

В рамках фестиваля для гостей была развернута выставка современной военной автомобильной техники, участвующей в СВО. Среди экспонатов БТР-82 с крупнокалиберной пушкой, бронированный "Урал", а также специальная боевая машина "Тигр". Фестиваль был организован Министерством по делам молодежи Дагестана по поручению главы региона Сергея Меликова.

Битва за Кавказ стала одной из самых продолжительных в Великой Отечественной войне, сражения начались 25 июля 1942 года и продолжались 442 дня. Битва сокрушила планы гитлеровцев по захвату Владикавказа, Грозного, Махачкалы, Баку и последующему выходу через Закавказье на Ближний Восток. По официальным данным, в сражении погибли более миллиона советских солдат.