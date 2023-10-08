В Чечне стартовали автоспортивные соревнования Akhmat Race

В них принимают участие более 30 экипажей

ГРОЗНЫЙ, 8 октября. /ТАСС/. Автоспортивные соревнования Akhmat Race, участниками которых стали более 30 экипажей под управлением пилотов из регионов России и зарубежья, стартовали в Чечне на трассе автодрома "Крепость Грозная". Об этом в своем Telegram-канале написал глава республики Рамзан Кадыров.

"На трассе автодрома "Крепость Грозная" дан старт грандиозным автоспортивным соревнованиям Akhmat Race - 2023, посвященным памяти первого президента Чеченской Республики, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова. За Кубок России Akhmat Race здесь будут соревноваться более тридцати экипажей, для этого собрались лучшие пилоты, настоящие мастера и асы России и зарубежья", - написал Кадыров.

По его словам, гонки Akhmat Race считаются ярким событием в мире автомобильного спорта РФ.

"За право стать победителем и призерами четырехчасовой гонки на выносливость будут соревноваться в том числе и многократные чемпионы различных дисциплин автоспорта. Очень приятно, что в зачетном классе "Туринг" победу одержали пилоты нашей команды "Ахмат Рэйсинг Тим" Дмитрий Брагин и Ибрагим Ахмадов, а в зачетной группе S1600 в упорной борьбе волевую победу одержали Андрей Петухов и Джабраил Ахмадов. Рад за них. Уверен, впереди их ждет еще немало высоких достижений", - добавил глава региона.

Кадыров также отметил, что в ходе мероприятия присвоил российской певице Нане Хатл звание "Заслуженный артист Чеченской Республики".

Впервые международные автогонки Akhmat Race прошли в Грозном на территории автодрома "Крепость Грозная" в 2017 году. С тех пор в соревнованиях принимают участие как российские, так и зарубежные пилоты.