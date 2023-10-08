Винные ярмарки на юге России пройдут в рамках круиза по Волге в 2024 году

Список городов - участников винных ярмарок станет известен зимой 2024 года

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Винные ярмарки, в которых участвуют российские винодельческие компании, в 2024 году пройдут в рамках единого круизного маршрута по городам, расположенным на реке Волга. Об этом сообщил ТАСС гендиректор ООО "Городские праздники", организатор винных ярмарок под эгидой Минпромторга России Сергей Комаров.

8 октября, винная ярмарка в Астрахани под открытым небом на центральной улице Кирова, завершила свою работу. С 29 сентября около 20 производителей Краснодарского, Ставропольского краев, Кавказа, Республики Крым, Ростовской области представляли более 200 наименований напитков жителям и гостям Астраханской области.

"Сегодня ярмарка в Астрахани завершается, впереди - Самара и в третий раз в этом году - Воронеж. Опыт проведения ярмарки в Астрахани оказался более успешным, чем мы ожидали - так что в следующем году собираемся приехать сюда опять, возможно, на более короткий период. Конкретно по южным городам России в 2024 году закольцуем маршрут винных ярмарок в круиз по Волге и будем продвигать таким образом еще и винный туризм", - сообщил Комаров.

Он уточнил, что список городов - участников винных ярмарок станет известен зимой 2024 года.

"Сейчас в России 164 винодельческих компаний, имеющих свои виноградники, которые могут участвовать в нашем проекте. У нас задействованы пока только 27 предприятий. Однозначно список участников будет расширяться на следующий год", - пояснил Комаров.

Винные ярмарки проходят под эгидой Минпромторга России, оператором выступает компания "Городские праздники". В 2021 году был принят федеральный закон о проведении винных ярмарок продвижения российских вин. В 2022 году они были проведены в Москве, Калужской, Брянской и Воронежской областях. С начала 2023 года ярмарки уже прошли в Сочи, Калуге, Красногорске, Казани, Ярославле, Уфе и дважды в Воронеже.