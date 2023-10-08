В забеге по Кисловодскому нацпарку первыми пришли спортсмены из Воронежа и Железногорска

Участники забегов преодолели пять дистанций

ПЯТИГОРСК, 8 октября. /ТАСС/. Дистанцию в 42 километра на легкоатлетическом марафоне Kavkaz.run в национальном парке "Кисловодский" первыми преодолели спортсмены из Воронежа и Железногорска. Об этом ТАСС сообщил Михаил Шоров, руководитель бегового движения Kavkaz.run, который организовал спортивное мероприятие.

"За два дня в забегах участвовали свыше 1 500 человек со всей страны. В дистанции 42 км первыми пришли Сувакина Галина из Воронежа и Ермаков Денис из Железногорска", - сказал Шоров.

"Было очень много людей со всей страны, шикарнейшая погода, все участники были в восторге. Было очень много профессиональных спортсменов, чемпионы России, призеры кубков международных марафонов. Я увидел, что уровень "Кисловодского марафона" очень сильно вырос", - добавил собеседник агентства.

Участники забегов преодолели пять дистанций - 2 км, 5 км, 10 км, 21 км и 42 км. Маршрут марафона прошел по живописным терренкурам и дорожкам парка. Также состоялись детский и карнавальный забеги.