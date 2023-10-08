На модернизацию саратовских библиотек по нацпроекту за пять лет направили 105 млн

Одним из приоритетных направлений в культурной политике властей региона является поддержка и развитие литературных традиций, продвижение книги и чтения

САРАТОВ, 8 октября. /ТАСС/. Свыше 100 млн рублей направили в Саратовской области на модернизацию библиотек по нацпроекту "Культура" в 2019-2023 годах. Об этом ТАСС сообщила министр культуры региона Наталия Щелканова.

"Со старта национального проекта "Культура" Саратовская область получила 105 млн рублей федеральных средств на модернизацию библиотек. В 2019-2023 годах было преображено 17 библиотек по нацпроекту и 20 библиотек - всего", - сказала глава ведомства.

В частности, в 2023 году модернизировали детскую библиотеку №30 в Саратове, на это направили 12 млн рублей. Министр отметила, что это первая детская библиотека в городе, которую модернизировали в рамках нацпроекта.

"Модельная библиотека - это современный библиотечный центр, работающий с использованием передовых информационных технологий. Это интеллектуальный центр, оснащенный скоростным интернетом, доступом к современным отечественным информационным ресурсам научного и художественного содержания, оцифрованным ресурсам", - отметила собеседница агентства.

Саратов занимает девятое место в России по количеству общедоступных библиотек.

Одним из приоритетных направлений в культурной политике властей региона является поддержка и развитие литературных традиций, продвижение книги и чтения. Саратовская область участвует в литературных акциях и становится площадкой для книжных фестивалей, в том числе местом проведения международной книжной ярмарки-фестиваля "Волжская волна". Кроме того, область ежегодно принимает участие в конкурсе "Самый читающий регион" и входит в топ-20.