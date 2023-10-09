Студенты ЮФУ модернизируют космический симулятор детализацией искусственных спутников

Речь идет о симуляторе Gravity, с помощью которого можно подробнее изучить Солнечную систему

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 октября. /ТАСС/. Студенты Южного федерального университета (ЮФУ) модернизируют разработанный в вузе космический симулятор Gravity, дополнив его детализированными искусственными спутниками. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ЮФУ.

"Если остановить фокус внимания на нашей Солнечной системе, то есть еще одна группа объектов, за которыми интересно было бы понаблюдать - это космические аппараты, созданные руками человека. <...> Я решил создать космический симулятор Солнечной системы, в котором именно искусственные спутники будут максимально детализированы. Я обратился с этой идеей в проектный офис ИКТИБ (Института компьютерных технологий и информационной безопасности - прим. ТАСС) ЮФУ и меня поддержали", - привели в сообщении слова студента ИКТИБ ЮФУ, автора проекта Алексея Прохорова.

В вузе уточнили, что Gravity можно установить на компьютер и запустить с рабочего стола. Симулятор позволяет подробнее изучить Солнечную систему, детально рассмотреть спутники, космические обсерватории и станции.

"Прямо сейчас студенты ЮФУ дорабатывают симулятор Gravity, добавляя все новые подробности виртуальным планетам и космическим аппаратам, а параллельно ищут пути монетизации своей разработки, превращения ее в полноценный бизнес", - добавили в ЮФУ.