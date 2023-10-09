На Чукотке в тепличном комплексе впервые вырастят клубнику

Планируется, что первый урожай снимут в конце декабря

ТАСС, 9 октября. Резидент ТОР "Чукотка" - комбинат "Живая зелень", займется выращиванием клубники в тепличном комплексе. Планируется, что первый урожай снимут в конце декабря, сообщил ТАСС директор комбината Павел Макатров.

"Мы уже закупили семена ягоды, ждем их доставки на Чукотку. Планируется высадка кустов клубники в тепличном комплексе на площади в 400 кв. м. Думаем, что ягода поспеет к концу года и появится в торговых сетях Анадыря", - рассказал руководитель сельхозпредприятия.

Почти вся территория Чукотского АО расположена в зоне вечной мерзлоты. Свежие овощи в округе выращивают в теплицах, их стоимость - самая высокая в стране. Фрукты и ягоды завозят в округ.

Уточняется, что до этого клубнику на Чукотке в теплицах не выращивали. Комбинат "Живая зелень" является резидентом ТОР "Чукотка" с 2017 года и пользуется преференциями при ведении бизнеса.