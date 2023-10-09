В Запорожской области планируют создать технопарк для частных разработчиков БПЛА

На территории региона будут действовать максимально льготные условия, рассказал сенатор Дмитрий Рогозин

МЕЛИТОПОЛЬ, 9 октября. /ТАСС/. Власти Запорожской области рассматривают возможности создания в регионе технопарка с максимально льготными условиями для частных разработчиков и производителей БПЛА. Об этом сообщил журналистам сенатор от региона Дмитрий Рогозин.

"Я предлагаю, чтобы здесь, на территории Запорожской области, были созданы специальные суперльготные условия для частных инженерных компаний всей России, чтобы они именно здесь создавали свои конструкторские бюро и производственные возможности для создания самых разных БПЛА. <...> Если меня поддержит правительство Запорожской области - первая реакция была положительной - то могли бы сделать такой технополис, технопарк, название не так важно, главное - ноль налогов для молодых творческих коллективов", - сказал Рогозин.

По его словам, речь идет не только об исключительно военных разработках, но и аппаратах двойного назначения. "Когда мы делаем с вами БПЛА, например самолетного типа, во время боевых действий они нам пригодятся, чтобы доставить некий боевой груз до противника, когда закончится СВО и восстановится мирная жизнь - это почта, орошение", - отметил сенатор.

Как сообщил ТАСС заместитель главы правительства Запорожской области по экономике Андрей Козенко, этот вопрос обсуждался на совещании министров экономического блока региона. "Мы видим это в виде какого-то индустриального парка. Я считаю, что это может быть одна из точек роста для региона, эта продукция будет востребована. И не только экономически, но и для дальнейшего проведения СВО. Предпримем все усилия, чтобы эта идея имела максимальные возможности для воплощения в жизнь", - сказал он.

Ранее Козенко сообщил ТАСС, что власти Запорожской области утвердят для резидентов свободной экономической зоны ставку налога на прибыль в размере 0% для компаний, занимающихся научными исследованиями и разработкой программного обеспечения.