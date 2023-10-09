На Запорожской АЭС пробурили 11 скважин для отвода тепла от ядерного топлива

Они обеспечивают снабжение станции водой в объеме порядка 260-270 куб. м в час, сообщили в Telegram-канале станции

МЕЛИТОПОЛЬ, 9 октября. /ТАСС/. 11 скважин пробурили по периметру брызгального бассейна на Запорожской АЭС для обеспечения отвода тепла от ядерного топлива. Об этом сообщается в Telegram-канале станции.

"На Запорожской атомной станции обеспечены дополнительные меры для бесперебойной подачи воды. По периметру брызгального бассейна пробурили дополнительные скважины. 11 скважин обеспечивают снабжение станции водой в объеме порядка 260-270 куб. м в час", - говорится в сообщении.

Отмечается, что вода из брызгальных чаш систем безопасности используется для отвода тепла от топлива, которое находится на блоках АЭС. "Дополнительного объема воды достаточно для обеспечения безопасности станции в случае нештатных ситуаций", - говорится в сообщении.

Запорожская АЭС расположена в Энергодаре и включает шесть энергоблоков суммарной мощностью 6 ГВт. Это самая крупная атомная станция в Европе. В конце февраля 2022 года в ходе специальной военной операции на Украине объект был взят под контроль российскими силами.