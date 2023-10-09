Камчатка стала самой активной в конкурсе "Дальний Восток - земля приключений"

До 1 ноября жюри выберет лучшие работы

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Порядка 200 отчетов о путешествиях в дальневосточные регионы поступило через сайт путешественникдв.рф в адрес оргкомитета конкурса "Дальний Восток - земля приключений". Больше всего путешествий было совершено на Камчатку, сообщили журналистам в пресс-службе аппарата полпреда президента в ДФО Юрия Трутнева.

"Больше всего видеоотчетов пришло о путешествиях на Камчатку (69), в Сахалинскую область (55) и Приморье (17). В пятерку также вошли Республика Бурятия (12), Якутия (11) и Хабаровский край (11). <…> Самыми активными путешественниками, приславшими на конкурс отчеты, стали жители Камчатки, Москвы, Сахалинской области", - сказано в сообщении.

Для оценки членами жюри было отобрано 56 лучших видеопутешествий. До 1 ноября жюри выберет лучшие работы в четырех номинациях: пешее путешествие (пеший поход по дикой природе), водное путешествие (сплав по реке, морское путешествие), зимнее путешествие (лыжный поход, путешествие на собачьих упряжках) и Гран-при (самое лучшее путешествие), автор которого получит 3 млн рублей. В дополнительных номинациях от членов жюри предложено отметить подводные путешествия, работы школьников и людей с ограниченными возможностями здоровья.

"Трудно найти такие красивые места нетронутой природы, как на Дальнем Востоке: вулканы Камчатки и Курильских островов, тундра и тайга, северная суровая красота Полюса холода, уникальная фауна Приморья, Шантарские острова Хабаровского края и многие другие природные красоты. О проведении конкурса "Дальний Восток - земля приключений" докладывалось президенту России Владимиру Владимировичу Путину. <…> Уверен - на Дальнем Востоке действительно можно сделать много открытий", - приводит слова Трутнева пресс-служба.

По результатам конкурса будет создана интерактивная карта маршрутов регионов Дальнего Востока (топ-100). Лучшие работы будут показаны в эфире федеральных и региональных телеканалов.