На Ольхоне численность краснокнижного растения выросла в 20 раз после открытия экотропы

Речь идет о черепоплоднике почтишерстистом - эндемике Прибайкалья и Манчжурии

ТАСС, 13 октября. Численность краснокнижного черепоплодника - прибайкальского эндемика - на территории Сарайского пляжа на острове Ольхон на Байкале за 7 лет увеличилась в 20 раз после открытия экотропы. При этом число туристов в эту зону увеличилось втрое, сообщили ТАСС в пресс-службе ФГБУ "Заповедное Прибайкалье".

"Численность черепоплодника в микрорезерватах составляла: в 2016 году - 10, в 2017 году - 26, в 2018 году - 138, в 2023 году - 200 особей, что свидетельствует о достаточно успешном восстановлении популяции и эффективности принятых мер охраны", - сообщили в пресс-службе.

До 2016 года на пляже на берегу Сарайского залива неорганизованно останавливалось до 300 автомобилей, там устанавливалось до 500 палаток в год. Исследования выявили неустойчивость экосистемы песков и сильную дигрессию растительного покрова (деградацию из-за вытаптывания вплоть до отсутствия подроста), уменьшение численности редких видов растений до критического уровня. Тогда специалисты "Заповедного Прибайкалья" приняли решение организовать экотропу с настилом, туалетами и раздельным сбором мусора, а также запретить въезд машин и установку палаток на территории пляжа.

При этом число туристов, посещавших Сарайский пляж до начала проекта, оценивалось в тысячу в год. В 2022 году его посетили порядка 3 тыс. человек.

Черепоплодник почтишерстистый - эндемик Прибайкалья и Манчжурии, реликтовое растение. Он занесен в Красную книгу Бурятии и Иркутской области как вид, находящийся под угрозой исчезновения. Все шесть местонахождений растения расположены на Острове Ольхон.

Сарайский пляж протяженностью порядка 3 км находится неподалеку от поселка Хужир на территории Прибайкальского национального парка. Особо охраняемая природная территория образована в 1986 году для сохранения редких видов флоры и фауны. Он простирается на 470 км вдоль побережья озера Байкал. Это самый протяженный нацпарк в России. Его площадь составляет 417,3 тыс. га.