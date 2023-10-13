В Калининграде стартовали Дни литературы

Они открылись поэтическим флешмобом "Читаем Владимира Маяковского и Андрея Вознесенского"

КАЛИНИНГРАД, 13 октября. /ТАСС/. Дни литературы начались в Калининградской области. Они открылись поэтическим флешмобом "Читаем Владимира Маяковского и Андрея Вознесенского", где калининградцы у открытого микрофона, установленного на ступеньках областного драматического театра, читали произведения этих выдающихся представителей русской поэзии XX века.

"Флешмоб, который традиционно предваряет торжественную церемонию открытия Дней литературы в Калининграде, не случайно на этот раз посвящен творчеству известных и значимых поэтов ХХ века - Андрею Вознесенскому и Владимиру Маяковскому. В 2023 году им исполнилось 90 и 130 лет со дня рождения", - пояснили в Калининградской областной научной библиотеке, выступающей при поддержке регионального министерства по культуре и туризму организатором проекта. Во флешмобе, который длился более часа, приняли участие порядка 50 человек.

Участники поэтических чтений получили возможность первыми посетить выставку "Маяковский. Про это" в музейном "Доме китобоя". Экспозиция, представленная Государственным музеем истории российской литературы им. В. Даля, посвящена 100-летию выхода одноименной поэмы и повествует об истории создания произведения, в основу которого легли дневниковые записи и письма поэта.

Торжественное (официальное) открытие Дней литературы пройдет 16 октября в историческом Кафедральном соборе на острове Канта. Участников церемонии ожидает музыкально-поэтическая программа "Пересечение миров в созвучии музыки и слова". В сопровождении областного симфонического оркестра под управлением заслуженного деятеля искусств Аркадия Фельдмана перед гостями выступят калининградские авторы, а также специальные гости - поэт, лауреат литературных премий Анна Долгарева и поэт, прозаик, драматург Мария Ватутина из Москвы.

Программа Дней литературы

По информации пресс-службы областной библиотеки, до конца октября в рамках Дней литературы почти на 130 площадках этого регионального форума-фестиваля во всех муниципалитетах самого западного региона России будет представлено около 300 различных событий - встреч с поэтами и писателями, выставок, лекций, презентаций книг, конференций, других познавательных, развлекательных, научных мероприятий и акций.

Так, в День лицея, 19 октября, начнет работу выставка "Предки и потомки А. С. Пушкина на службе Отечеству" из фондов Всероссийского музея А. С. Пушкина в Санкт-Петербурге. Программа включает и творческие поездки в районы области, в том числе на литературный праздник "Гумилевская осень" в поселке Победино (бывший Шилленен), вблизи которого знаменитый поэт Серебряного века Николай Гумилев принимал участие в сражении Первой мировой войны, за участие в боевых действиях был награжден Георгиевским крестом IV степени. А в поселке Чистые Пруды в Литературном музее можно посетить выставку "Милостивый государь Александр Николаевич…" Мемориального и природного музея-заповедника А. Н. Островского "Щелыково" из Костромы.

Завершится большой литературный праздник 31 октября в областной научной библиотеке творческой встречей с автором книги "Привет, Цой!" Виталием Калгиным из Чебоксар и лидером рок-группы "Фильм", официальным представителем клуба-котельной "Камчатка" в Санкт-Петербурге Василием Игнатьевым.