На гастрономическом фестивале в Махачкале представили японскую и корейскую кухни

В первый день мероприятие посетили более 3 тыс. человек

МАХАЧКАЛА, 13 октября./ТАСС/. Порядка 3 тысяч человек посетили открытие гастрономического фестиваля "Золотая осень" в Махачкале. Организаторы фестиваля, кроме национальных блюд, представили японскую и корейскую кухни, сообщил ТАСС первый заместитель мэра Махачкалы Нариман Темуркаев.

"Сегодня в Махачкале стартовал гастрономический трехдневный фестиваль "Золотая осень". В первый день мероприятие посетили более 3 тыс. человек. Все три дня праздника будут представлены блюда от лучших шеф-поваров. Кроме национальных блюд, будет представлена разнообразная кухня, в том числе японская и корейская", - сказал собеседник агентства.

По его словам, среди посетителей большое количество и туристов.

"Мы наблюдаем и туристов, которые специально приехали на наше мероприятие. Для любителей фотографироваться организована и фотозона", - добавил он.