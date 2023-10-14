На Дальнем Востоке для резки затонувших судов стали применять лазеры Росатома

По словам руководителя проекта в Корсакове Анатолия Трубицына, по госконтракту предусмотрена утилизация 16 единиц

ТАСС, 14 октября. Специалисты начали использовать для ликвидации затонувших судов на Дальнем Востоке лазеры, разработанные учеными Росатома. Первым регионом, где применяется уникальное оборудование, стала Сахалинской область, сообщается в Telegram-канале губернатора Валерия Лимаренко.

"Продолжаем работу по очистке сахалинской акватории от затонувших судов. Сегодня начали демонтировать корабли в Корсакове с помощью нового мобильного лазерного комплекса, разработанного учеными Росатома. Он способен работать как с надводной частью судна, так и под водой. С такой передовой техникой дело по утилизации давно брошенных судов пойдет намного быстрее", - говорится в сообщении.

Уточняется, что это полностью отечественная установка. Работа в Корсакове ведется на объектах, мешающих судоходству. "Уже в ближайшее время должна начаться модернизация порта [Корсакова], а значит, все мешающее необходимо убрать", - поясняется в сообщении.

По словам руководителя проекта по подъему и утилизации затонувших судов в Корсакове Анатолия Трубицына, по госконтракту предусмотрена утилизация 16 судов. "Помимо этого, у нашей компании есть проекты по подъему 19 судов на острове Парамушир", - сказал Трубицин в видеоролике, размещенном в телеграм-канале губернатора Сахалинской области. После подъема и резки затонувших судов производится утилизация на специализированных полигонах.

Мощность источника лазерного излучения мобильного комплекса - 20 кВт, дистанция работы - до 300 м. Преимущество лазерной резки - возможность дистанционной и подводной работы, к тому же лазер способен работать с практически всеми типами материалов.

Ранее сообщалось, что в 2023 году на Дальнем Востоке планируется подъем 87 затонувших судов. Летом 2020 года в ходе рабочей поездки по российскому Дальнему Востоку глава правительства РФ Михаил Мишустин призвал расчистить акватории макрорегиона от кладбищ затонувших кораблей.