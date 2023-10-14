В Псковском музее на выставке представили колокол, отлитый в начале XVII века

Это единственная сохранившаяся работа мастеров Савы и Козмы

ПСКОВ, 14 октября. /ТАСС/. Выставка средневековых колоколов открылась в Псковском музее-заповеднике. В число ее экспонатов вошел колокол начала XVII века, отлитый местными мастерами Савой и Козмой, его удалось сохранить на протяжении более чем 400 лет, сообщила пресс-служба музея.

"В Поганкиных палатах начала работу выставка колоколов средневекового Пскова. Колокола и колокольный звон в течение многих веков были неотъемлемой частью жизни псковичей. В истории Пскова колокола сыграли особую роль. Вечевой колокол - символ псковской самостоятельности и независимости. В составе коллекции два парных колокола мастера Логина Семенова 1570 года, колокол 1614 года, отлитый мастерами Савой да Козмой, колокол мастера Афанасия Панкратьева 1603 года", - отмечается в распространенном сообщении.

По данным пресс-службы, в XVI-XVII веках Псков был одним из крупных центров русского колокололитейного дела. Большая часть произведений псковских литейщиков не сохранилась. "Об их высоком мастерстве свидетельствуют немногочисленные дошедшие до наших дней образцы. Псковский музей-заповедник обладает коллекцией колоколов, среди которых великолепные изделия псковского литья. Судьба псковских колоколов драматична, в ней отразилась более чем 400-летняя история Псковской земли", - добавляется в сообщении.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе музея, особое место в экспозиции занимает колокол 1614 года - единственная сохранившаяся работа мастеров Савы и Козмы.

За свою четырехвековую историю он переменил несколько мест пребывания. Порядка 179 лет - с 1614 по 1793 годы - он провел на двухпролетной звоннице Церкви Спаса Преображения от Старого Костра. Затем 148 лет он размещался на колокольне Церкви Козмы и Дамиана с Примостья. После это на протяжении 66 лет, до 2007 года, колокол находился на колокольне Любятовской церкви. Далее его перенесли в Псковский музей.