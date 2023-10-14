В Волгоградской области стартовал фестиваль казачьей песни

В нем принимают участие около 300 человек

ВОЛГОГРАД, 14 октября. /ТАСС/. Вокальные коллективы, а также представители казачества Волгоградской и Ростовской областей собрались на фестивале казачьей песни в Клетском районе Волгоградской области. В мероприятии участвуют около 300 человек, сообщила ТАСС председатель территориального общественного самоуправления "Перелазовское центр" Валентина Петечук.

"У нас собрались казаки, казачьи коллективы из Ростовской области, Клетского, Серафимовичского, Суровикинского, Фроловского, Михайловского, Калачевского районов [Волгоградской области]. Около 10 коллективов исполняют песни патриотического направления. Это вокальные коллективы, дуэты, в том числе детские. Зрителей около 200, участников коллективов примерно 80", - сказала собеседница агентства.

Фестиваль "Веселись, донцы, славные казаки" проводится в хуторе Перелазовском среди представителей районных территориальных общественных самоуправлений (ТОСов) благодаря грантовой поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Цель проекта - сохранение и возрождение национально-культурных традиций донского казачества и популяризация их в том числе среди подростков. "У детей проявляется патриотизм, любовь к Родине, к истории, казачеству, уважение к старшим", - отметила Валентина Петечук.

По данным администрации Волгоградской области, работа с казачьей молодежью остается приоритетной для субъекта. В регионе действуют пять казачьих округов, работают различные казачьи подростковые, молодежные этнокультурные, военно-патриотические, спортивные организации. На территории области есть четыре казачьих кадетских корпуса, а координационным центром в казачьем образовании среди них является Волгоградский казачий кадетский корпус имени К. И. Недорубова. В муниципальных школах открыты классы с казачьим компонентом. Проводятся соревнования, конкурсы, фестивали среди казачьей молодежи.