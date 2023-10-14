В Ингушетии стартовал всероссийский фестиваль интеллектуальных игр

Около 100 участников поборются за кубок фестиваля

МАГАС, 14 октября. /ТАСС/. Всероссийский фестиваль интеллектуальных игр "Горы от ума" собрал в Ингушетии представителей из 10 регионов страны. Около 100 участников поборются за кубок фестиваля, рассказал ТАСС председатель комитета по делам молодежи республики Адам Мальсагов.

"В горном Джейрахском районе на территории всесезонного курорта Армхи у нас сегодня стартовал всероссийский фестиваль интеллектуальных игр "Горы от ума", который собрал на своей площадке около 100 участников из 10 субъектов Российской Федерации. Мы предоставим им возможность проявить свои знания и логическое мышление. Сам фестиваль пройдет в формате командных игр", - сказал Мальсагов.

По его словам, каждой команде необходимо будет ответить на вопросы и решить задачи в различных категориях. Завершится фестиваль 16 октября.

"Бороться участники будут за кубок фестиваля, но его основная цель - стимулировать интерес к образованию и развить у участников способность к аналитическому мышлению. Фестиваль также способствует формированию командной работы и сотрудничества. Он организован благодаря грантовой поддержке всероссийского конкурса "Росмолодежь.Гранты" среди НКО", - добавил собеседник ТАСС.

Всероссийский фестиваль интеллектуальных игр "Горы от ума" впервые прошел в Ингушетии в 2012 году. С 2017 года его проведение было отменено, однако спустя 6 лет, в текущем году, фестиваль вновь проходит. По планам организаторов, он станет ежегодным.