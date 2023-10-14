В Сочи ко Дню народного единства проведут "Сочи Марафон" и "Бокс-забег"

В нем примут участие около 20 тыс. человек

СОЧИ, 14 октября. /ТАСС/. "Сочи Марафон" и "Бокс-Забег", участниками которых станут спортсмены из 80 регионов России, пройдут в Сочи в ноябре в честь Дня народного единства. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава курорта Алексей Копайгородский.

"Ко Дню народного единства курорт примет "Сочи Марафон" и "Бокс-забег", они объединят около 20 тыс. участников и болельщиков. <...> Ждем представителей 80 субъектов России, в их числе будут и наши новые регионы", - написал он.

По словам мэра города, на площади Южного мола будет развернута тематическая площадка, на которой представят культуру и традиции многонационального Сочи. На рабочем совещании мэр поручил оказать необходимую поддержку организаторам, проработать детали по благоустройству и оформлению мероприятий, особое внимание уделить безопасности и транспортной логистике.

"Забеги проведем на ноябрьских выходных и примем все меры, чтобы временное перекрытие ряда улиц доставило как можно меньше неудобств горожанам и гостям курорта, разработаем схемы движения и подключим волонтеров. Одни из крупнейших соревнований календаря Минспорта РФ должны пройти в Сочи на самом высоком уровне", - отметил Копайгородский, уточнив, что в этом году в Сочи проведут в целом порядка 750 спортивных и физкультурных мероприятий городского, краевого и всероссийского уровней.

4 ноября в России отмечается День народного единства, праздник был учрежден в 2005 году.