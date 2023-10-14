В Махачкале демонтировали около 150 незаконных торговых объектов в 2023 году

В городе также демонтировали более 5 тыс. рекламных конструкций

МАХАЧКАЛА, 14 октября. /ТАСС/. Около 150 незаконных объектов демонтировали в 2023 году в Махачкале после обращений местных жителей в Центр управления регионом (ЦУР), которые были переданы в городские службы.

"Центр управления регионом в Дагестане и мэрия Махачкалы наладили взаимодействие в борьбе с незаконными торговыми объектами. Сотрудники ЦУР фиксируют в соцсетях обращения жителей о ларьках и будках без документов и передают в городские службы. Так, по сигналу ЦУР в этом году в городе демонтировано около 150 незаконных торговых объектов", - сообщается в телеграм-канале ЦУР Дагестана.

По словам руководителя ЦУР региона Ислама Мусаева, поступающие в центр обращения о незаконных объектах - одни из самых популярных. "Жители жалуются, что будки устанавливают в их дворы, где-то они полностью перекрывают тротуары. Мы оперативно передаем обращения в соответствующие органы, планируется демонтаж еще ряда объектов", - цитирует центр Мусаева.

Помимо торговых объектов, по данным властей Махачкалы, в этом году в городе было демонтировано более 5 тыс. рекламных конструкций.

"Еженедельно получаю отчет от специалистов управления торговли, предпринимательства и рекламы о проделанной работе по выявлению незаконных торговых объектов и элементов наружной рекламы. Владельцам незаконных объектов выдаются предписания о самостоятельном демонтаже. Если собственником <...> демонтаж не производится добровольно, то мы в регламентированные сроки устраняем нарушение, демонтируем и выводим незаконный торговый объект своими силами", - цитирует центр главу Махачкалы Юсупа Умавова.