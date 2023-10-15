В Сочи прошел первый парад шпицев

Его планируют зарегистрировать в реестре рекордов России, сообщила организатор Оксана Чагай

СОЧИ, 15 октября. /ТАСС/. Около 190 шпицев в сопровождении хозяев впервые в Сочи прошли парадом по центральной аллее парка "Ривьера" в рамках финального дня фестиваля "Море лап". Парад планируется зарегистрировать на следующей неделе в реестре рекордов России, сообщила ТАСС организатор парада, директор Сочинской радиостанции МАКС FM Оксана Чагай.

"В Сочи просто огромное количество шпицев, и мы сегодня воплотили в реальность мечту организовать первый на курорте парад в рамках финального дня фестиваля "Море лап", который проводит Черноморское Ветеринарное Сообщество. 189 зарегистрированных для парада шпицев прошли со своими хозяевами через главную аллею парка "Ривьера" - кто-то из собачек на поводке, кто-то на ручках, а кто-то в коляске. Это было очень красиво, зрелищно, фотогенично и забавно, гости парка просто в восторге: они фотографировали, пытались шпицев потискать", - сказала она.

Парад завершился возле главной сцены фестиваля "Море лап", где хозяева шпицев подняли их над головой как символ - по аналогии с эпизодом мультфильма "Король Лев". На мероприятии организаторы сообщили, что парк "Ривьера", где ранее запрещались прогулки с собаками, с 15 октября стал pet-friendly - с доступной средой для домашних питомцев. Теперь сюда можно приходить с питомцами, соблюдая правила выгула. Кроме этого, после реконструкции в парке откроется оборудованная для выгула площадка.

"Фестиваль "Море лап будет ежегодным, и мы рассчитываем, что и парад шпицев тоже. Хотя сегодня владельцы других пород тоже потребовали для их собак тоже парад организовать, в частности, владельцы золотистых ретриверов высказали свое "фу" по поводу того, что их не пригласили на парад. У нас в городе также много корги, Сочи в целом - идеально комфортный город для содержания собак. Здесь можно гулять круглый год на улице", - отметила собеседница агентства.

По словам Чагай, на следующей неделе планируется предоставить все данные по первому в Сочи параду шпицев и зарегистрировать его в реестре рекордов России. Парад завершился розыгрышем сертификатов в Сочинский парк и концертом классической музыки.

О фестивале "Море лап"

Фестиваль "Море лап", основанный на концепции pet-friendly, проводился командой Черноморского Ветеринарного Сообщества в три этапа: 1 октября - в Красной поляне, 8 октября - в парке культуры и отдыха Адлера и 15 октября - в парке "Ривьера" Сочи. В рамках фестиваля были организованы лектории по уходу за животными, открытые мастер-классы по дрессуре, бесплатные консультации ветеринаров и мобильная лаборатория, ярмарка и фудкорт, кинотеатр под открытым небом и интерактивные зоны от партнеров как для животных, так для детей и взрослых. Сочинские приюты передали часть животных новым хозяевам.