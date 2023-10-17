В Приморье заявили, что наводнение не уменьшило кормовую базу таежных копытных

Проблем с ресурсами у животных быть не должно, отметил замглавы Минлесхоза региона Алексей Суровый

ВЛАДИВОСТОК, 17 октября. /ТАСС/. Масштабное августовское наводнение в Приморском крае не сократило кормовую базу диких копытных животных, а за счет уничтоженных фермерских посевов даже увеличило ее, рассказал ТАСС заместитель министра лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Приморского края Алексей Суровый.

"В 2023 году урожай кедра в Приморских лесах почти отсутствует по циклическим причинам, обычно у нас кедры плодоносят раз в 3-4 года. По желудю ситуация лучше, есть урожай маньчжурского ореха, так что для животных, которые сами мигрируют в области, с ресурсами проблем быть не должно. Что касается наводнения августовского, то на таежный корм оно не повлияло, а вот там, где был нанесен ущерб фермерам, диким животным как раз хорошо. Оставленная на затопленных полях кукуруза, например, тоже будет съедена копытными", - отметил Суровый.

По его словам, в настоящее время подкормку животных начали охотпользователи, которые заинтересованы в том, чтобы численность копытных была высокой. Сформирован резервный пул кормов.

Численность диких копытных напрямую влияет на жизнь краснокнижного амурского тигра, для которого олени и кабаны являются основной кормовой базой.