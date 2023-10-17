В Сочи объект "33 водопада" модернизируют к началу нового сезона

Часть предпринимателей самовольно расширили границы арендованных участков, поэтому уже проведена работа по определению четких границ земель муниципалитета и нацпарка в районе рекреационного объекта

СОЧИ, 17 октября. /ТАСС/. Инфраструктура популярной природной достопримечательности Сочи - объекта "33 водопада" в Сочинском национальном парке - будет модернизирована до начала летнего курортного сезона 2024 года, сообщила пресс-служба парка.

"Инфраструктура природного комплекса пострадала в начале этого года из-за сильных осадков. <…> Как отметил и. о. директора нацпарка Сергей Шевелев, масштабный объект необходимо модернизировать, а всю сопутствующую инфраструктуру делать современной и приводить к единому стилю. Сейчас этот и другие вопросы прорабатываются профильными отделами нацпарка. Обновление рекреационного объекта и прилегающей территории должно завершиться до начала летнего курортного сезона 2024 года", - говорится в сообщении.

На территории нацпарка в районе "33 водопадов" в аренде у предпринимателей находятся больше десятка земельных участков, на каждом ведется бойкая торговля в кафе, сувенирных лавках, чебуречных. Часть предпринимателей самовольно расширили границы арендованных участков, поэтому уже проведена работа по определению четких границ земель муниципалитета и нацпарка в районе рекреационного объекта. Торговля на туробъекте останется, однако условия работы изменятся. Планируется на свободном участке оборудовать в едином стиле торговые ряды.

"В вопросе обновления инфраструктуры нам важно, чтобы объект был современным не только в границах нацпарка, но и за его пределами. Поэтому мы договорились с Департаментом курортов и туризма работать вместе. Там, где мы не можем поставить новый туалет, оборудовать хорошую стоянку для личного транспорта и автобусов, на городской территории это может сделать администрация. Таким образом, мы получим целый современный туристский комплекс", - цитирует Шевелева пресс-служба.

Сочинский национальный парк площадью более 200 тыс. га был создан в 1983 году для охраны природы из-за большого наплыва туристов. Он занимает предгорья и горную местность в районе Сочи. Расположен на границе Карачаево-Черкесии, Адыгеи, Краснодарского края и граничит с объектом всемирного наследия ЮНЕСКО "Западный Кавказ". На территории охраняемых зон нацпарка можно встретить краснокнижных животных и увидеть исчезающие растения-эндемики.