Средства инвестпрограммы Поморья направят на строительство школ и больниц

В регионе продолжится строительство пяти школ на 320 мест каждая

АРХАНГЕЛЬСК, 17 октября. /ТАСС/. Более 25% средств адресной инвестиционной программы в Архангельской области направят на строительство школ, на 2024 год предусмотрено 5,6 млрд рублей, на три года - 10 млрд рублей, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Александр Цыбульский.

"На 2024 год финансирование составит порядка 5,6 млрд рублей, 1,5 млрд рублей будет направлено на строительство образовательных учреждений", - написал губернатор.

В регионе продолжится строительство пяти школ на 320 мест каждая: в Няндоме, Каргополе, Коноше, поселке Катунино Приморского района и деревне Горка Муравьевская Вельского района. Предусмотрено проектирование и строительство школы на 240 мест в поселке Оксовский и возведение спортивного зала для средней школы в поселке Самодед Плесецкого округа. В Устьянском округе по программе комплексного развития сельских территорий запланировано строительство начальной школы-сада на 580 мест и интерната для учащихся на 200 мест в Березнике.

На развитие инженерной инфраструктуры предусмотрено 1,3 млрд рублей, в том числе 468 млн рублей - на объекты по федеральному проекту "Чистая вода", 600 млн рублей - на реконструкцию площади Профсоюзов в Архангельске, а также на проекты по строительству очистных сооружений. В селах Лешуконское и Карпогоры будут проектировать и строить здания поликлиник, запланированы реконструкция Вельской ЦРБ, проектирование и строительство офиса врача общей практики в Архангельске на улице Мудьюгской.

Продолжится реконструкция здания Новодвинского культурного центра, строительство здания культурно-досугового центра на 208 мест в поселке Пинега, домов культуры в поселках Обозерский Плесецкого округа и Талаги Приморского района, а также строительство Арктического учебного центра по переподготовке пожарных формирований. В рамках инвестпрограммы продолжится строительство дороги Онега - Тамица - Кянда, а также реализация инфраструктурных проектов на Соловках.

На реализацию адресной инвестиционной программы в 2024-2026 годах предусмотрено 10 млрд рублей. Это средства на выполнение 74 мероприятий по строительству новых и ремонту существующих школ, детских садов, больниц, дорог и инженерной инфраструктуры. Доля софинансирования из федерального бюджета составит 56%. Объем финансирования региональной инвестпрограммы в будущем предполагается увеличить с учетом поступления средств по федеральным соглашениям.