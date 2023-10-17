В национальном парке "Таганай" Челябинской области зафиксировали аномально теплую погоду

Днем воздух прогрелся до 12 градусов

ЧЕЛЯБИНСК, 17 октября. /ТАСС/. Сотрудники национального парка "Таганай" в Челябинской области зафиксировали накануне днем около 12 градусов тепла на горе Дальний Таганай при норме в 10 градусов и ниже, сообщили ТАСС в пресс-службе нацпарка.

"Вчера на Дальнем Таганае (самая северная точка хребта Большой Таганай - прим. ТАСС) днем было около 12 градусов тепла, для 16 октября это нетипичная температура. <…> Такие температуры выше 10 градусов тепла во второй декаде октября - явление довольно редкое", - сказали в пресс-службе.

По данным Челябинского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, за прошедшие сутки в регионе в целом температура воздуха днем доходила до 19 градусов тепла. По 18 октября включительно объявлено штормовое предупреждение из-за того, что в юго-западных районах местами ожидается высокая пожарная опасность.

По информации местных СМИ, в Кусинском районе из-за аномально теплой погоды повторно распустилась верба.